PSVITA Vita Moonlight v0.121 | Streaming PC Games su PSVITA Mai Stato Così Facile!

Se sei un appassionato di gaming portatile e possiedi una PSVITA, Vita Moonlight v0.12.1 è il tool che rivoluzionerà la tua esperienza di gioco. Con questa versione, puoi facilmente streammare la tua libreria Steam dal PC alla console, grazie a un pairing automatico veloce e affidabile. Gioca ai tuoi titoli preferiti ovunque tu sia, senza complicazioni o lunghe configurazioni. Scopri come portare il tuo gaming al livello successivo!

Se sei un appassionato di gaming portatile e possiedi una PSVITA, Vita Moonlight è lo strumento che ti permette di streammare la tua intera libreria Steam dal PC alla console! Con l’ultima versione v0.12.1, l’esperienza diventa ancora più fluida e ricca di funzionalità. Novità Principali. Pairing Automatico Risolto. Finalmente, il pairing è rapido e affidabile direttamente dalla PSVITA! Basta usare la funzione “Cerca dispositivo” senza dover inserire manualmente codici o indirizzi IP. Absolute Touch Support (Beta). Nuovi controlli touch sperimentali per un gameplay più preciso e coinvolgente. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

psvita - vita - moonlight - streaming

