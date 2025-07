Little Nightmares III | l’incubo ritorna più grottesco cooperativo e oscuro che mai

Preparati a immergerti in un incubo ancora più oscuro e grottesco con Little Nightmares III, il terzo capitolo della saga che ha conquistato i cuori di milioni. Dopo anni di attesa, il gioco promette di superare ogni limite dell’immaginazione disturbata, portandoti nelle profondità di Nowhere, un mondo dove l’innocenza è ormai un ricordo sbiadito. Due bambini smarriti tra adulti corrotti: l’avventura sta per ricominciare e il terrore è dietro ogni ombra.

Dopo anni di attesa, Little Nightmares torna con un terzo capitolo che promette di superare ogni limite dell'immaginazione disturbata. In uscita il 10 ottobre 2025 su Xbox Series XS, Xbox One e PC (incluso nel programma Xbox Play Anywhere ), Little Nightmares III ci catapulta di nuovo nell'universo deformato di Nowhere, dove l'innocenza è un ricordo lontano e ogni ombra cela un pericolo. Due bambini smarriti in un mondo di adulti corrotti. I nuovi protagonisti sono Low e Alone, due bambini intrappolati nello Spiral, una spirale di dimensioni connesse da specchi magici. Ogni livello rappresenta una visione perversa del mondo adulto, fatta di paure infantili materializzate, desideri marci e creature deformi.

