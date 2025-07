Seimila componenti difettosi usati su 477 aerei Boeing 787 | a processo due aziende di Brindisi

Un caso che scuote l'industria aeronautica: sette imputati di Brindisi saranno giudicati per aver fornito 6.000 componenti difettosi, messi in circolazione su 477 Boeing 787. Accuse pesanti come frode e attentato alla sicurezza, mentre Leonardo e Boeing si preparano a tutelare i propri interessi nel processo che partirà nel 2026. Un episodio che solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza e l’etica dell’industria aeronautica. Continua a leggere.

Due aziende di Brindisi e sette imputati saranno processati per aver fornito componenti difettosi per 477 Boeing 787. Le accuse: frode, attentato alla sicurezza e inquinamento. Tra le parti civili, Leonardo e Boeing. Processo al via nel 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

