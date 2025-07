Milano-Cortina frane e fango nelle valli che ospiteranno i Giochi invernali | ma i lavori nelle zone a rischio vanno avanti

Milano-Cortina si prepara a essere protagonista dei prossimi Giochi Invernali, ma le valli che ospiteranno l’evento sono alle prese con frane e fango a causa del clima instabile. Dopo settimane di allerta nelle zone di Belluno e del Cadore, le autorità insistono sui lavori di messa in sicurezza, consci dell’importanza di preservare un patrimonio naturale e organizzativo senza compromessi. L’impegno per la sicurezza è ormai una priorità assoluta, e bisogna agire rapidamente.

Dopo quindici giorni di passione nella Valle del Boite e nel Bellunese, dove la montagna si sta sgretolando a causa del calore e delle piogge, anche il governatore Luca Zaia ha dovuto ammettere. “La colata detritica che l’altra notte ha interessato la Statale 51 di Alemagna, nel tratto ricadente nel Comune di San Vito di Cadore, a pochi giorni di distanza dal movimento franoso avvenuto, a metà giugno, a Cancia di Borca di Cadore, mostra ancora una volta la vulnerabilità del nostro territorio montano”. La montagna manda i suoi segnali, ma l’uomo si ostina a ignorarli e progetta addirittura di costruire una nuova cabinovia fino a Socrepes, in territorio di Cortina, per trasportare in quota gli spettatori delle Olimpiadi, sapendo che i piloni insisteranno su un movimento franoso profondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina, frane e fango nelle valli che ospiteranno i Giochi invernali: ma i lavori nelle zone a rischio vanno avanti

