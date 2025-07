Palio di Siena oggi 2 luglio contrade al via e come vederlo in tv

Il Palio di Siena, uno degli eventi più emozionanti e affascinanti d’Italia, torna a catturare l’attenzione degli appassionati. Oggi, 2 luglio 2025, dieci contrade si sfideranno in una corsa che coniuga tradizione, adrenalina e passione. Se non potete essere presenti in piazza, niente paura: sarà possibile seguirlo in diretta TV e streaming su La7. Scoprite come vivere questa storica giornata, piena di storia e emozioni.

(Adnkronos) – In programma il Palio di Siena oggi, 2 luglio 2025, con la corsa in diretta tv e streaming su La7 nel pomeriggio. Al via, cavalli e fantini in rappresentanza di 10 contrade che si contendono la vittoria. Al via Selva, Drago, Valdimontone, Lupa, Chiocciola, Oca, Bruco, Tartuca, Istrice, Pantera. Al Palio del 2 luglio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

