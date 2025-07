Calciomercato Roma Gasperini detta il tempo | servono tre acquisti entro il raduno del 13 luglio

Al raduno della Roma, il 13 luglio, Gasperini vuole già vedere i primi segnali di una squadra pronta a stupire. Con la sua determinazione, ha fissato l'obiettivo di tre acquisti fondamentali, capaci di imprimere subito il suo segno. La pazienza delle vacanze si sta esaurendo: ora il tempo stringe e ogni mossa deve essere perfetta per partire con il piede giusto e scrivere un nuovo capitolo di successi.

Le vacanze scorrono lente tra Arenzano e le Dolomiti, ma nella testa di Gian Piero Gasperini il conto alla rovescia è già partito. Il nuovo allenatore della Roma si sta godendo gli ultimi giorni di pausa, ma la mente è già proiettata al 13 luglio, giorno in cui comincerà ufficialmente la sua avventura giallorossa a Trigoria. E se c’è una cosa che Gasperini ha chiesto con chiarezza alla dirigenza, è di non farsi trovare impreparati. Al raduno vuole almeno tre dei cinque nuovi innesti già disponibili, perché il suo metodo – lo sanno bene a Bergamo – non si improvvisa, si assimila con il tempo. Partire in ritardo significherebbe creare un dislivello tecnico e fisico nella rosa, un ostacolo in più in una stagione che si preannuncia già carica di aspettative e transizione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Gasperini detta il tempo: servono tre acquisti entro il raduno del 13 luglio

