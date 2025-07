Caldo estremo l’appello di Luca Mercalli | Invece di costruire bombe si applichi l’accordo di Parigi nella sua forma più drastica

Il caldo estremo che sta attanagliando Italia e Europa ci invita a riflettere: invece di costruire bombe o alimentare conflitti, perché non applicare con rigore l’Accordo di Parigi? La crisi climatica si manifesta con eventi sempre più frequenti e devastanti, come le ondate di calore che colpiscono monumenti e cittadini. Luca Mercalli, esperto meteorologo, ci ricorda che il cambiamento climatico è una realtà ormai inarrestabile: è tempo di agire concretamente e con decisione.

Morti, malori sul lavoro, monumenti e luoghi pubblici chiusi, come la Torre Eiffel di Parigi o l’Atomium di Bruxelles. Un’ondata di caldo estremo in Italia e in buona parte d’ Europa. Estremo, ma non “eccezionale”: Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e collaboratore storico del Fatto quotidiano, lo ripete da anni, basandosi su evidenze scientifiche: queste temperature diventeranno sempre più frequenti. “ Sono fenomeni ormai costanti e ogni volta siamo qui a parlare dell’impreparazione. L’estate del 2003 è stata la prima volta che ci siamo trovati a contatto con l’anticiclone africano e chiaramente poteva essere una sorpresa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caldo estremo, l’appello di Luca Mercalli: “Invece di costruire bombe, si applichi l’accordo di Parigi nella sua forma più drastica”

