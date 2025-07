Pronostico Tarvet-Alcaraz | vittoria semplice dopo lo spavento

Il duello tra Tarvet e Alcaraz si preannuncia emozionante, con l'aspirante britannico pronto a sorprendere nonostante le difficoltà iniziali. Dopo un esordio di sofferenza contro Fognini, Alcaraz si riprende e punta a una vittoria convincente, magari con una vittoria semplice per riscattarsi. Pronostico Tarvet-Alcaraz: un successo facile per il numero due al mondo, che vuole lasciare alle spalle lo spavento e confermarsi come favorito del torneo.

Tarvet-Alcaraz è una partita valida per il secondo turno di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico Da un lato c'è un ragazzo inglese che studia negli Stati Uniti e che si è guadagnato l'accesso a questo secondo turno di Wimbledon passando dalle qualificazioni. Dall'altro il numero due al mondo, che ha sofferto tantissimo contro il nostro Fabio Fognini al primo turno, battuto solamente al quinto set. Però, il primo turno, è evidentemente stato più difficile per Carlos Alcaraz, che arriva a questo torneo – in una superficie che, però, non è del tutto congeniale alle sue caratteristiche, dopo le vittorie di Roma e Parigi entrambe contro Sinner in finale.

