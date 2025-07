Roma due gioielli crescono a Trigoria | Romano resta Mannini è blindato

Roma, due gioielli crescono a Trigoria: il futuro della Magica si scrive tra le mure del centro sportivo. Mentre alcuni scelgono di partire, altri, come Alessandro Romano, deciso a restare, rinnovano la promessa di una Roma competitiva e ambiziosa. In un’estate cruciale di cessioni e sacrifici, nasce una generazione pronta a lasciare il segno. La vera forza si costruisce anche così: con determinazione e cuore giallorosso.

C'è chi parte, c'è chi resta. E poi ci sono quelli che convincono a restare. In un'estate segnata da cessioni strategiche e sacrifici per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario, a Trigoria comincia a prendere forma una nuova generazione giallorossa che non ha nessuna intenzione di farsi mettere sul mercato. Alessandro Romano, centrocampista classe 2006, sembrava destinato a seguire le orme di altri prodotti del vivaio recentemente ceduti: Joao Costa, volato all'Al-Ettifaq per 9 milioni, Volpato e Missori al Sassuolo per 10, Afena-Gyan alla Cremonese per 6. Il suo nome era finito al centro di una trattativa ormai ben avviata con il Torino: 6-7 milioni la valutazione, accordo a un passo, diritto di recompra in favore della Roma inserito come clausola a tutela.

