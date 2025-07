Dalai Lama | Dopo la mia morte sarà nominato un successore Il 6 luglio festeggerà 90 anni

Il Dalai Lama, simbolo di pace e saggezza, sta per celebrare il suo 90° compleanno a Roma. Ma il suo spirito e la sua eredità continueranno a vivere anche dopo la sua morte, quando un successore sarà nominato per mantenere viva la guida spirituale della comunità tibetana. Un impegno che testimonia la forza di un’istituzione secolare e il desiderio di continuità. La storia del Dalai Lama prosegue, pronta a scrivere nuovi capitoli di speranza e pace nel mondo.

Roma, 2 luglio 2025 – Alla morte del Dalai Lama verrà nominato un successore per garantire la continuità del suo ruolo di guida spirituale della comunità tibetana. È quanto si legge in una dichiarazione rilasciata in occasione del 90esimo compleanno di ‘Sua Santità’. "Affermo che l'istituzione del Dalai Lama sarà perpetuata ", ha detto in un video messaggio letto nel monastero di McLeod Ganj, nell'India settentrionale, dove vive in esilio da quando ha lasciato il Tibet controllato dalla Cina nel 1959. Parole che rassicurano: molti tibetani in esilio temono che la Cina nomini un successore per rafforzare il controllo su un territorio, il Tibet, in cui ha inviato truppe nel 1950. 🔗 Leggi su Quotidiano.net