Breaking: L’Arsenal ora è in via di sviluppo avanzato con lo sport mentre cercano di finalizzare un accordo per l’attaccante Viktor Gyokokes, con i Gunners fiduciosi di essere vicini a garantire l’attaccante svedese, secondo la giornalista Sacha Tavolieri. L’attaccante di 27 anni, che è stato sul radar dei Gunners per tutta l’estate, ha segnato 54 gol in 52 presenze per lo sport in tutte le competizioni nella stagione 202425. La sua qualità finale e la sua capacità di guidare l’attacco hanno impressionato i cannonieri che stanno cercando un nuovo attaccante per guidare il loro attacco la prossima stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com