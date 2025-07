Sky si spengono ufficialmente i canali Eurosport | cosa c’è dietro il divorzio dagli ascolti alla partita grossa per le serie Hbo

Sky si separa definitivamente da Eurosport, segnando un cambiamento epocale nel panorama televisivo italiano. Dopo anni di collaborazione, il canale 210 si spegne e con esso si chiude un'epoca di sport e intrattenimento condiviso, lasciando spazio a nuove sfide. Questa decisione, maturata con l’approssimarsi della scadenza dell’accordo, potrebbe preludere a evoluzioni anche nel mondo delle serie TV, aprendo scenari inaspettati e ricchi di opportunità .

Il canale 210 è spento. Si è ufficialmente conclusa la partnership tra Sky ed Eurosport, la rete sportiva del gruppo Discovery che praticamente da sempre era visibile sul satellite, e da oggi non lo sarĂ piĂą. L’accordo scadeva il 30 giugno e non è stato rinnovato: una separazione dolorosa, che in futuro potrebbe anche varcare i confini dello sport e riguardare pure le serie tv. Parliamo di un sodalizio storico, che andava avanti da quasi trent’anni, da quando Sky ancora non era Sky ma giĂ si era imposta sul mercato dei diritti tv come la “casa dello sport”, di cui Eurosport costituiva un mattoncino importante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it