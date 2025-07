Calciomercato Jashari vuole il Milan e il Diavolo rilancia | nuova offerta al Bruges

Il calciomercato si infiamma con Ardon Jashari, il talento del Bruges che spinge forte per sbarcare al Milan. Dopo il primo sondaggio, il Diavolo rilancia con una nuova offerta, puntando a rafforzare il centrocampo e a sorprendere i tifosi. La trattativa entra nel vivo: le ultime news sveleranno se questa operazione si trasformerà in realtà . Rimanete sintonizzati per aggiornamenti esclusivi!

Ardon Jashari, centrocampista del Bruges, sta forzando la mano per una sua cessione al Milan in questo calciomercato estivo. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Jashari vuole il Milan e il Diavolo rilancia: nuova offerta al Bruges

In questa notizia si parla di: calciomercato - jashari - milan - bruges

Calciomercato Milan, si tratta per Jashari: incontro decisivo, ecco cosa manca - Il calciomercato del Milan entra nel vivo: si avvicina un incontro decisivo con Ardon Jashari, giovane talento da seguire con attenzione.

Il #Bruges sta valutando l’ultimo rilancio del #Milan per #Jashari che si avvicina ai 40M bonus compresi ? Può essere l’offerta decisiva, con il giocatore che spinge per andare al Milan #calciomercato Vai su X

Tare avvistato a Bruges per Jashari: il #Milan fa sul serio. Allegri vuole lo Scudetto, pronti 100 milioni sul mercato #Calciomercato #Jashari #Allegri #Tare #MilanInside #MercatoMilan #Rossoneri #SerieA Vai su Facebook

Il Milan alza ancora l'offerta per Jashari: 35 più bonus. Il Bruges ci pensa e chiede Aleksandar Stankovic all'Inter; Milan, attesa la risposta del Bruges per Jashari: il giocatore in arrivo in ritiro; Milan, alzata l'offerta per Jashari. Idea di scambio con la Roma per la porta.

Milan all’assalto di Jashari: nuova offerta al Bruges, il giocatore ha scelto i rossoneri - Sono ore decisive per il futuro del giovane centrocampista svizzero, classe 2002, da tempo obiettivo primario del club rossonero per rafforzare la mediana. Secondo msn.com

Il Milan alza ancora l'offerta per Jashari: 35 più bonus. Il Bruges ci pensa e chiede Aleksandar Stankovic all'Inter - Nuovo rilancio da parte dei rossoneri per arrivare al classe 2002 svizzero. eurosport.it scrive