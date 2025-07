Asili nido beffa burocratica per 30mila insegnanti laureati | per poter lavorare dovranno rifare esami e tesi pagando

Una beffa burocratica colpisce 30.000 insegnanti laureati in Scienze dell’educazione, costretti a rifare esami e tesi pagando nuovamente tasse universitarie, a causa di un intoppo risalente al governo Gentiloni. La denuncia arriva dal coordinamento nazionale dei corsi e dall’Università di Modena e Reggio Emilia, che ha avvisato i propri ex studenti della difficile situazione. Il problema si protrae senza risoluzione, lasciando molti in una situazione di incertezza e ingiustizia.

Circa trentamila laureati in Scienze dell’educazione negli anni tra il 2017 e il 2019 dovranno rifare la tesi e ridare degli esami, versando nuove tasse universitarie, per un intoppo burocratico creato dal governo Gentiloni e mai sanato negli anni successivi. La denuncia arriva dal coordinamento nazionale di questi corsi di laurea e dall’ Università di Modena e Reggio Emilia, che per prima ha avvisato i propri ex studenti della situazione. Il problema nasce da un decreto del 2017, in cui si si stabiliva che per ottenere un impiego negli asili nido non bastasse più la laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, ma “ un curriculum ad hoc ” a cui le università hanno dovuto adeguare i propri piani di studio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Asili nido, beffa burocratica per 30mila insegnanti laureati: per poter lavorare dovranno rifare esami e tesi (pagando)

