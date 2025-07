PCSX2 2.40 | l’emulatore PS2 migliora ancora e risolve un problema storico

PCSX2, l’emulatore PlayStation 2 più avanzato e apprezzato, si aggiorna alla versione 2.4.0, superando un problema storico e portando numerosi miglioramenti tecnici. Questa release rafforza l’impegno della community open source nel offrire un’esperienza di gioco sempre più fedele e coinvolgente. Con nuove funzionalità e una compatibilità ampliata, PCSX2 continua a ridefinire i confini dell’emulazione, promettendo un futuro ancora più brillante per gli appassionati di Classic PlayStation 2.

PCSX2, il più avanzato emulatore PlayStation 2 attualmente disponibile, ha ricevuto un importante aggiornamento alla versione 2.4.0, introducendo nuove funzionalità, miglioramenti tecnici e una maggiore compatibilità con numerosi titoli storici. Questo aggiornamento conferma l’impegno costante della community open source nel rendere l’esperienza emulata sempre più fedele all’originale console Sony, garantendo nel contempo una resa visiva e prestazionale adatta ai tempi moderni. Risolto il bug del “RT in RT”: compatibilità grafica finalmente completa. Il cambiamento più rilevante riguarda l’introduzione del supporto per il Render Target in Render Target (RT in RT), una tecnica grafica utilizzata da molti giochi PS2 per il rendering parziale di elementi su schermo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net