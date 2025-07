Ribaltone clamoroso | esonerato dopo 20 giorni al suo posto De Rossi

Un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio: dopo soli 20 giorni, il club decide di esonerare l'allenatore in carica e affidare il timone a Daniele De Rossi, un ritorno inatteso che scuote le certezze della panchina. Con una proprietà straniera e una situazione instabile, tutto sembra possibile in questa rincorsa al successo. Ma sarà davvero la scelta giusta? La vicenda si fa sempre più intrigante e ricca di sorprese.

C'era già un allenatore in carica, ma forse non basterà . Una proprietà straniera, una panchina che traballa e un nome importante che torna a galla (AnsaFoto) – serieanews.com Non è facile rivedere Daniele De Rossi in panchina. Negli ultimi mesi ci hanno provato in tanti, anche con una certa insistenza. La prima è stata la Fiorentina. Già prima che Palladino desse le dimissioni, Daniele Pradè aveva messo sul tavolo il suo nome. Era uno dei suoi sponsor principali. Un'idea coltivata sotto traccia, anche con convinzione, ma poi il club viola ha virato su Stefano Pioli.