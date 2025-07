Serpente a bordo di un volo Melbourne-Brisbane interviene lo snake catcher | ritardo di due ore

Un volo tra Melbourne e Brisbane ha affrontato un imprevisto davvero incredibile: un serpente si è infilato nella stiva, causando un ritardo di due ore. La scena da film si è svolta all'aeroporto di Melbourne, quando lo snake catcher è intervenuto per catturare l’insolito passeggero non desiderato. Un episodio che dimostra come anche negli aeroporti più strutturati, la natura può sorprendere in ogni momento. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa avventura...

Un aereo è stato fatto decollare con un ritardo di due ore per permettere a uno snake catcher di catturare un serpente che si era intrufolato nella stiva. È successo in Australia, all'aeroporto di Melbourne. L'animale è stato trovato sul volo VA337 della compagnia Virgin Australia, che copre la tratta tra Melbourne e Brisbane, mentre i passeggeri stavano procedendo all'imbarco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

