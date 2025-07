Il Mediterraneo è più caldo che mai più presto del solito

Il Mediterraneo, 232 pi249 caldo che mai, si presenta in modo sorprendente e preoccupante. L’aumento rapido e intenso delle temperature marine sta modificando profondamente gli equilibri climatici, con notti torride e temporali violenti più frequenti. Le ripercussioni di questo fenomeno si estenderanno ben oltre le coste, influenzando ecosistemi e comunità. È fondamentale comprendere queste dinamiche per guardare al futuro con consapevolezza e azione. Leggi tutto per scoprire come il cambiamento climatico ci coinvolge.

L'aumento delle temperature del mare è anomalo per intensità e rapidità. Tra notti estremamente calde e un maggiore rischio di temporali violenti, le conseguenze si faranno sentire anche lontano dalle coste.

