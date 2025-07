Le frane alle porte di Cortina la rabbia degli abitanti | Denunciamo da anni e invece di agire ci chiedono i danni

Le frane alle porte di Cortina scatenano la rabbia degli abitanti, stanchi di denunciare senza ottenere risposte concrete. Da anni segnalano i pericoli e chiedono interventi, ma spesso si trovano a dover fronteggiare ostacoli e richieste di risarcimento. È una situazione che indignaa chi vive e lavora in queste splendide montagne, dove la sicurezza dovrebbe essere prioritaria. Antonio Menegus, commerciante di San Vito di Cadore, vive come tutti gli altri questa drammatica realtà, e il suo grido di allarme chiede attenzione immediata.

"Ma si rendono conto di quello che sta accadendo sulle nostre montagne e di ciò noi stiamo denunciando da anni, senza che nessuno prenda provvedimenti? Anzi, hanno chiesto ai cittadini che hanno alzato la voce risarcimenti per spese legali pari a 127 mila euro e hanno impedito l'elezione di tre consiglieri comunali, per una causa civile finita nel nulla". Antonio Menegus, commerciante di San Vito di Cadore, vive come tutti gli abitanti del paese alle porte di Cortina l'apprensione per i crolli ripetuti sul Sorapis e nel gruppo dell'Antelao. In aggiunta prova la rabbia di chi può dire di averlo previsto, anche se dimostrare di aver ragione diventa ancor più beffardo.