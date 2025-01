Colpo Roma è fatta per il nuovo acquisto | arriva il rinforzo per Ranieri

Leggi su Sportface.it

Laè pronta a piazzare il primodella sua sessione invernale di calciomercato: l’affare è ormai in chiusura.La curasta funzionando. Dopo un avvio di stagione travagliato, che ha visto avvicendarsi Daniele De Rossi e Ivan Juric senza troppo successo, la società ha deciso di provare a risvegliare l’anima della squadra puntando sullanità, sul carisma e sull’esperienza di Sir Claudio. Dopo qualche comprensibile fatica dell’inizio, i giallorossi hanno cominciato a carburare, riuscendo ad allontanarsi dalla zona bassa della classifica e riavvicinandosi ai posti validi per l’Europa.La risalita è cominciata, e laè oggi al nono posto in classifica, a 4 punti di distanza dal Milan e a 6 punti dalla Fiorentina. Per continuare a puntare ancora più in alto, la società è anche impegnata in questi giorni sul mercato, per provare a regalare a Claudiodei rinforzi di qualità che possano migliorare la qualità della rosa.