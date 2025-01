Quotidiano.net - Cinnamon Girl Make-up, la nuova tendenza beauty su TikTok

Hailey Bieber ha colpito ancora. Dopo il successo dei suoilook ispirati alle ciambelle glassate della scorsa stagione, proponendo idee diventate iconiche sia nel mondo del-up che nella nail art, l’influencer e imprenditrice ha portato una ventata di novità anche per l’inverno 2025 con un trend trucco che è già diventato virale sui social. Trucco ispirato alla cannella Rimasta fedele al filone che unisce la bellezza con il richiamo del cibo, Hailey ha lanciato sui social il-up, un look che in pochissimo tempo ha catturato l’attenzione del web, collezionando centinaia di migliaia di like e commenti. Il suo tutorial ha subito fatto il giro delle piattaforme digitali, in particolare su quella cinese amata soprattutto dalla Gen Z, dando vita a una serie di clip e video in risposta da parte di ragazze da ogni parte del pianeta.