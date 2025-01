Avengers | Age of Ultron la spiegazione del finale del film e della scena post-credits

Leggi su Cinefilos.it

: Age of, ladeldelQuando: Age of, regia di Joss Whedon, è arrivato nelle sale nel 2015, non ha ricevuto lo stesso amore del suo predecessore, The. Alcuni critici lo hanno descritto come “eccessivamente ricco di elementi”, mentre i fan si sono sentiti delusi da quella che, in molti punti, sembrava più una serie di due ore e mezza di trailer per i prossimiche una storia autonoma. Negli ultimi anni, però, gli spettatori hanno iniziato a riguardare al secondoseriecon occhi nuovi. Retrospettivamente, infatti, ilmerita di essere riconsiderato.Dopo tutto, è ilche ci ha regalato la sequenzafesta tra glicon il Mjolnir, uno dei migliori momenti di costruzione dei personaggiserie.