Auto, a Bruxelles finisce l'era dei diktat: al via il "Dialogo strategico" che coinvolge industria e società civile

Ilsul futuro dell’mobilistica europea sarà lanciato il 30 gennaio. Lo ha annunciato la Commissione Ue in un comunicato, dando seguito a quanto promesso dalla presidente Ursula von der Leyen nel suo discorso di insediamento a novembre. Il processo, pensato per far fronte alla crisi che attanaglia il settore coniugando competitività e obiettivi di decarbonizzazione,rà i membri dell’, le parti sociali e gli altri principali soggetti interessati. «La Commissione – si sottolinea nel comunicato – riconosce l’urgente necessità di agire per proteggere l’mobilistica europea e darle un futuro all’interno dell’Unione europea».Salvini: «L’avvio delsull’dell’accoglie gli auspici dell’Italia»L’annuncio è stato accolto con «soddisfazione» da ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.