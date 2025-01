Ilfattoquotidiano.it - Trump riparte dalla guerra commerciale con la Cina. Le mosse di Pechino, dall’economia al consolidamento dei Brics (a partire da Mosca)

Nel maggio 2015 il governo dilanciò un piano per affrancare ladallo stereotipo di “fabbrica del mondo”. Lo scopo era passareproduzione a basso costo a quella ad elevata capacità tecnologica attraverso l’indigenizzazione di dieci settori chiave, dall’intelligenza artificiale ai semiconduttori. Il salto serviva a rendere il Paese più autosufficiente davanti alla crescente competizione con gli Stati Uniti. E conquistare il mercato globale delle industrie del futuro.Quel piano si chiama Made in China 2025. O meglio si chiamava. Il prossimo anno compie dieci anni, ma l’atmosfera non è quella di una festa. Guardato con sospetto in Occidente, la leadership cinese da tempo non lo nomina più. Gli obiettivi prefissati sono stati in buona parte raggiunti. In alcuni settori, come veicoli elettrici e fotovoltaico, persino superati.