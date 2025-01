Lettera43.it - Papa Francesco, debutto su TikTok per promuovere l’autobiografia ‘Spera’

Leggi su Lettera43.it

Prima volta disu: il pontefice è apparso in una clip sull’account di Mondadori perla sua autobiografia Spera, pubblicata appunto dalla casa editrice. «Vorrei ringraziare il signor Carlo Musso che ha avuto questa pazienza di aiutarmi a ricordare tante cose della mia vita», dice Bergoglio nella clip registrata nel suo studio di Santa Marta, prima di continuare: «È una autobiografia, ma per me le autobiografie sono per ringraziare Dio per ciò che ha fatto della mia vita. In fondo il vero protagonista è il Signore che mi ha portato per mano e condotto avanti». Reduce da caduta che gli ha causato una contusione all’avambraccio destro,stasera sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.su.Articolo completo:superdal blog Lettera43