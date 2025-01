La Cina non é vicina | è davanti all’Ue nella corsa alla leadership mondiale

Leggi su Ildenaro.it

Ancora una volta il mondo si trova ad assistere a una forma di notizia non facilmente interpretabile.Tale impasse è riferita alle considerazioni che gli addetti delle varie agenzie di rating e delle banche centrali stanno facendo per la, con notevole sforzo. L’ultima affermazione è riferita al lavoro dei vari analisti che si trovanoal pendente in cifre di ciò che si verificò, é riportatoBibbia, a Babele. Gli operai che in quel luogo costruirono la famosa Torre, provenivano da luoghi remoti e diversi e avevano difficoltà a capirsi tra loro. Ciò accadeva perché quei lavoratori conoscevano, ognuno la sua, solo la lingua della zona dove erano nati e cresciuti. Di questi tempi, agli occhi di chi esamina professionalmente i dati socioeconomici dei paesi che hanno importanza strategica per le sorti del mondo, appare uno scenario molto controverso, talvolta persino contraddittorio.