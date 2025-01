Donnapop.it - Ilary Blasi senza freni: «Stavo per dire un nome a caso, ma avrebbero pensato che era tutto taroccato», la confessione

è una delle personalità più amate e discusse della televisione italiana, ma anche una professionista che non ha paura di raccontare aneddoti e retroscena della sua carriera. Recentemente ospite a BSMT podcast, la conduttrice ha parlatodelle sue esperienze nei reality, del motivo per cui ha deciso di lasciare Le Iene, L’Isola dei Famosi e Il Grande Fratello Vip, e di un aneddoto piuttosto curioso accaduto durante una delle suette.In un’intervista a cuore aperto, ha raccontato episodi che hanno segnato il suo percorso televisivo e che ora svela con il sorriso.Perchéha lasciato il Grande Fratello Vip, Le Iene e L’Isola dei Famosi? LaNel corso della sua intervista,ha spiegato il motivo dietro al suo addio a programmi storici come Il Grande Fratello Vip, Le Iene e L’Isola dei Famosi.