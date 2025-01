Energia un piano nazionale sulla geotermia | a marzo forum a Roma

Leggi su Ildenaro.it

Utilizzando solo il 2% del potenziale presente in tutto il territorio italiano nei primi 5 km di profondità, lapotrebbe soddisfare il 10% della domanda di elettricità in Italia al 2050 e, contemporaneamente, oltre il 50% del fabbisogno per riscaldamento e raffrescamento degli edifici residenziali, pubblici e commerciali. Lo affermano gli organizzatori di una conferenza che si svolgerà l’11 e il 122025, presso il Centro Congressi “Auditorium della Tecnica” di. Per raggiungere gli obiettivi di sicurezza energetica e neutralità climatica al 2050 è necessario che l’Italia integri i contributi di tutte le tecnologie pulite disponibili, promuovendo in primis lo sviluppo e l’impiego della fonte geotermica, spiegano con un comunicato: costante, continua, pulita, disponibile ovunque e a minimo impatto ambientale.