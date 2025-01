Lanazione.it - Concerti, risate e star a San Francesco al Prato. C’è anche l’omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni

Pioggia di stelle all’Auditorium Sanal: Pierluca Mariti, Claudio Vignali, Javier Girotto, Paolo Notari e Valeria Visconti sono i protagonisti del prossimo, serratissimo week-end della stagione ’Sanfra’ promossa da Meache mette in scena un tris di spettacoli tra ironia, musica e omaggi d’autore. Si comincia venerdì 24 alle 21 con Pierluca Mariti: ex manager in una multinazionale e comico di successo, conosciuto suo social come @piuttostoche, torna il monologo di stand up comedy “Grazie per la domanda”, tra vicende personali ed esperienze collettive, viste con la lente dell’ironia, alla ricerca della conoscenza di sé e di una certa leggerezza nell’affrontare piccole e grandi nevrosi quotidiane. Sabato 25, sempre alle 21, spazio ad “Argentalia”, sulle note del pianoforte di Claudio Vignali e del sax di Javier Girotto (nella foto): il duo visionario parte dalla tradizione della musica popolare italiana ed argentina per un viaggio verso universi musicali liberi da schemi.