Sport.quotidiano.net - Ciclismo: il fiorentino Saverio Metti vice presidente nazionale della Federciclismo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Fiumicino,19 gennaio 2025 – Obbiettivo centrato per il dirigente ciclisticoche dopo i 4 anni trascorsi qualedel Comitato Regionale Toscana di, aveva presentato la sua candidatura per lapresidenzaFederazione Ciclistica Italiana. All’Hotel Hilton a Fiumicino dove si è tenuta l’assembleaelettiva per il prossimo quadriennio,è risultato elettoFCI con 58 voti assieme a Carmine Acquasanta che ne ha ottenuti 70 ed a Stefano Bandolin con 76, mentre tra i 12 candidati per tre posti c’era anche il toscano Maurizio Ciucci che ha ottenuto 24 voti. Un premio meritato dunque per il dirigente toscano di Settimello di Calenzano che si è fatto apprezzare nell’ultimo quadriennio non solo in campo regionale ma anche, ed il risultato di oggi a Fiumicino è la conferma eloquente.