Cerimonia anno giudiziario Nordio a Napoli | subirà protesta magistrati per separazione carriere

Tempo di lettura: 2 minutiScontro-governo, al’apice della sfida tra toghe e. Da quanto si apprende, il ministro della Giustizia dovrebbe essere in città sabato prossimo 25 gennaio. Non è ancora ufficiale, ma presenzierebbe alladi inaugurazione dell’, nel Salone dei busti di Castel Capuano. Sotto i suoi occhi, andrebbe in scena l’annunciatadell’Associazione nazionale, sul piede di guerra per la riforma sulladelle. Un’agitazione indetta in tutti i distretti di Corte d’appello, pronta a culminare nello sciopero del 27 febbraio. Ma che vedrebbe Castel Capuano campo principale, nel faccia a faccia con.Una nota dell’Anm di ieri spiega le modalità delladella prossima settimana. Il prologo avverrà il 24 gennaio, nellapresso la Corte di Cassazione.