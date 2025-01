Ilrestodelcarlino.it - "Violentata e picchiata dall’ex amante"

Non potrà avvicinarsi alla exa meno di 500 metri, non potrà comunicare con lei in alcun modo e dovrà indossare un braccialetto elettronico. Si tratta delle misure coercitive decise dal gip Corrado Schiaretti per un ultratrentenne disoccupato di origine straniera residente a Massa Lombarda accusato di violenza sessuale, danneggiamenti, stalking e lesioni personali nei confronti di una giovane di Imola dipendente di un locale della Bassa Romagna. Secondo quanto denunciato dalla ragazza ai carabinieri della Stazione di Lugo, l’episodio più grave risale alla notte del 29 dicembre scorso quando l’uomo, dopo averla attesa in un parcheggio, avrebbe abusato di lei in auto: sul posto era pure intervenuta una pattuglia del Radiomobile e la donna era stata accompagnata dal 118 in ospedale da cui era infine stata dimessa con una prognosi di 20 giorni per abrasioni multiple e un lieve trauma cranico.