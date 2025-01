Quotidiano.net - Tunisia e Italia rafforzano la cooperazione contro il traffico di esseri umani

Occorre "rafforzare laper smantellare le reti criminali deldi, attive sia nel Mediterraneo settentrionale che nell'Africa subsahariana": lo ha detto il presidente tunisino Kais Saied, ricevendo al Palazzo di Cartagine il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Lo scrive la presidenza tunisina in un comunicato stampa. Saied ha sottolineato come laha "sopportato un enorme carico", aggiungendo che "anche che i Paesi del Nord devono intensificare gli sforzi affinché le persone coinvolte nella tratta dipossano tornare nelle loro case e vivere una vita dignitosa". Il presidente tunisino ha ribadito il rifiuto del Paese di diventare "un luogo di transito o di coordinamento per tali attività illecite", evidenziando che "la stabilità regionale è una priorità comune che serve gli interessi di tutti".