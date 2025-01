Thesocialpost.it - Trump pronto a lanciare il piano di espulsioni di massa: blitz a Chicago al via martedì

, subito dopo il giuramento alla Casa Bianca, Donaldavvierà il suo controversodididi migranti, con un’operazione su larga scala a. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, ilcoinvolgerà 200 agenti e si protrarrà per una settimana, mandando un segnale chiaro alle cosiddette “città santuario”, ovvero quelle amministrazioni governate dai democratici che si oppongono alla cooperazione con le autorità federali per l’applicazione delle leggi sull’immigrazione.Obiettivo: immigrati illegali con precedenti penaliLe fonti citate dal quotidiano americano affermano che l’operazione si concentrerà sugli immigrati illegali con precedenti penali, inclusi reati minori come violazioni del codice della strada. Tuttavia, sarà arrestato anche chiunque, al momento dell’intervento, risulti privo di documenti regolari.