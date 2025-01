Sport.quotidiano.net - Terza categoria, confronto inedito in campionato. Il Fano con il Novilara, Bruscia:: "Inizia l’anno del cinquantesimo»

Calcio (oggi alle 14,30 a Santa Maria dell’Arzilla) è un’altra di quelle partite destinate a finire nella storia delle squadre avversarie dei granata. "Per noi è un bel avvenimento la gara di oggi contro il– dice Eliseostorico dirigente del– perché quest’anno abbiamo l’occasione di festeggiare i 50 anni della fondazione contro una squadra importante come il. E siccome siamo abituati a fare anche il terzo tempo, penso che alla fine sarà una festa per tutti. Sarà un incontro che sicuramente ci ricorderemo per un bel po’". Ilè di quelli di alta classifica, con il(33 punti) che guida il girone in solitaria e ilche è terzo (28 punti), a due soli punti dalla seconda piazza occupata dal Real Metauro (30) e dunque con la possibilità di giocarsi le chance per la promozione.