Per chi vuole riflettere sull’uso delle immagini assieme a Richard Gere

OH, CANADA – I TRADIMENTIGenere: dramma esistenzial-filosoficoRegia: di Paul Schrader. Con, Uma Thurman, Jacob Elordi, Victoria Hill, Michael Imperioli, Caroline Havernas, Penelope Mitchell, l’incontro con Julia Roberts e il post-it che gli fece dire sì a “Pretty Woman” X Leggi anche › Uma Thurman in “Oh, Canada”: «Alla fine conta soltanto l’amore» Sentendosi vicino alla fine della propria vita, Leonard Fife – negli anni Settanta simbolo della resistenza contro la guerra in Vietnam (per non presentarsi alla leva era fuggito in Canada) e poi diventato un acclamato regista di documentari dal forte impegno progressista – accetta di raccontarsi davanti alla macchina da presa di un suo (adorante) ex alunno.