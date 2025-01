Calciomercato.it - Oltre 100 milioni di euro: prendono sia Cambiaso che Vlahovic dalla Juventus

Lapotrebbe vendere sul mercato i due pezzi pregiati della rosa di Thiago Motta: le ultime sul futuro del bomber serbo e del jolly della NazionaleIl Manchester City scatenato sul mercato. Dopo Marmoush, Vitor Reis e Khusanov il club campione d’Inghilterra fa sul serio anche perin casa Juve.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itNei prossimi giorni a Torino arriverà la proposta ufficiale per il jolly della nazionale italiana, con la ‘Vecchia Signora’ che per cederlo a gennaio chiede un’offerta fuori mercato. La proposta in questo caso irrinunciabile potrebbe attestarsi tra i 60 e i 70di, conche è un’esplicita richiesta di Pep Guardiola. Come dicevamo lanon vorrebbe privarsi a metà stagione di una pedina importante come l’ex Genoa e punta a massimizzarne eventualmente la cessione in questa sessione del mercato invernale.