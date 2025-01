Mistermovie.it - Mister Movie | Il ritorno di Cameron Diaz sul grande schermo dopo 10 anni, ecco dove la vedremo

Leggi su Mistermovie.it

un lungo periodo lontano dalle luci della ribalta,ha fatto il suoalcon il film d’azione Back in Action, disponibile su Netflix. La sua carriera, che è iniziata nel 1994 con la celebre pellicola The Mask, ha visto l’attrice interpretare una vasta gamma di ruoli, dalle commedie romantiche a film drammatici disuccesso.una pausa decennale dedicata alla sua famiglia e ai due figli avuti dal matrimonio con il musicista Benji Madden,è pronta a riconquistare il pubblico con questa nuova avventura cinematografica.Ildicon Back in ActionBack in Action segna la tanto attesa rinascita di, che torna a recitare in un film d’azioneun lungo periodo di assenza. Il film racconta la storia di due ex spie della CIA, interpretati dae dal co-protagonista Jamie Foxx, che si ritrovano costretti a riprendere in mano le loro abilitàche la loro vera identità viene rivelata.