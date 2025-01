Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Aiava/Jasika 6-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: gli azzurri vincono il primo set

15-40 DUE PALLE BREAK(in realtà tre): entra con la volée Sara molto bene.15-30 Entracon la volée alta.0-30finisce contronello scambio, alla fine l'azzurro prende campo e chiude di dritto.0-15 Dritto lungo di, che ricomincia al servizio.6-3 SET: dritto di Andrea incontrollabile per, si chiude il parziale d'apertura in 38 minuti (10 dei quali, però, con soccorso fuori dal campo).40-0 TRE SET POINT(in realtà quattro): gioca tutto Andrea lo scambio e alla fine riesce a reggere e ottenere il punto.