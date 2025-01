Ilgiorno.it - L’Accademia del vivere. Dal teatrino alla palestra. Villa Valentina sotto i ferri

Proseguono a pieno ritmo i lavori a- “del“ - proposta dCompagnia teatrale Il Veliero per valorizzare i talenti dei disabili. Definita la concessione dellladi via Spnzani da parte del Comune, ha preso forma il cantiere per la ristrutturazione, montando i ponteggi, rimuovendo le parti di gronda ammalorate e pericolanti e mettendo in sicurezza il tetto. A febbraio, come anticipa l’ingegnere Mauro Sironi, direttore dei lavori (insieme allo studio di progettazione Fossati/Gusella di Monza) si entra nel vivo delle opere edili (durata 10 mesi) e di impiantistica per il montaggio dei nuovi ascensori, adeguamento degli impianti, ristrutturazione degli interni e delle facciate, realizzazione delda 50 posti e della sala polifunzionale con un locale ristorazione e per organizzare cene.