La Scotti si prepara alla sfida ’ad alta quota’. Stasera alle 21 sul campo del Galli capolista

Quello che attendel’Use Rosa21 a San Giovanni Valdarno è uno di quei match sulla carta proibitivi, ma avvincenti da giocare. Un bel banco di prova per l’lenante inizio di 2025 biancorosso. La corazzata, vittoriosa all’andata, è la squadra più attrezzata del lotto e infatti guida la classifica con 24 punti, ma Antonini (nella foto) e compagne sono comunque appena dietro con sole due lunghezze di ritardo. "È un derby e quindi sempre bello da giocare – spiega coach Alessio Cioni – e inaspettatamente uno scontro al vertice che lo fa diventare ancor più interessante. All’andata ce la siamo giocata fino in fondo e quindi anche stavolta andiamo a giocarci la nostra partita tranquille, senza alcuna pressione sulle sp. Loro, in un telaio già ottimo, hanno di recente aggiunto anche Elisa Policari, una ragazza che con la categoria non c’entra niente visto il suo valore.