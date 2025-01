Kiton, la ricerca del bello al centro della nuova collezione presentata a Milano

Leggi su Ildenaro.it

Non c’è bellezza senza cultura per il collezionista del saper vivere cheimmagina come ideale protagonistaper il prossimo inverno,oggi a. Dai polsini di una camicia al bavero di una giacca, passando per il colore di una cravatta e la cerniera di uno zaino, ladelè alproposta dal titolo Collectors of the Essence of Living, che vede nell’eleganza e nella pulizia i suoi punti di forza, senza mai rinunciare a comodità e praticità. Se i volumi si fanno più rilassati, con i cappotti che si allungano e le giacche che si ammorbidiscono, l’eleganza passa anche da un particolare non di poco conto come il ritornocravatta, utilizzata soprattutto per le occasioni più importanti. Un discorso che vale anche per la scarpa classica, che passa da quella con la suola in gomma a quella vecchia Inghilterra, da abbinare alle giacche in vicuna, costellate da motivi geometrici e fantasie a quadretti che ricalcano i modelli delle gialle inglesi degli anni Settanta e Ottanta, e ai pantaloni in velluto.