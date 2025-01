Sport.quotidiano.net - Il turno di Eccellenza: "Rata costretta a vincere"

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’allenatore Luca Manisera, a inizio stagione al Montefano, presenta questodel campionato diche propone partite molto interessanti. Fano-Montegranaro: "Il Montegranaro è motivato e con gli ultimi acquisti non nasconde le ambizioni playoff, sono favoriti gli ospiti". Chiesanuova-Matelica: "È una partita dal pronostico complicato perché il Matelica ha ambizione, sta cambiando, è reduce da una sconfitta interna e vorrà rifarsi. I locali non possono perdere colpi per restare in alta classifica. È una di quelle gare da tripla". Fabriano Cerreto-Montefano: "Si tratta di una partita estremamente importante per i locali perché in caso di vittoria il Montefano si staccherebbe dalla zona calda. Non sarà facile per i locali delusi per il mancato accoglimento del ricorso contro la sconfitta con l’Urbino.