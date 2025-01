Erling Haaland ama la Premier League e può ancora migliorare

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-17 15:04:00 Il web non parla d’altro:puòdopo aver firmato un nuovo contratto eccezionale con il Manchester City, afferma l’allenatore Pep Guardiola.ha vinto finora la scarpa d’oro dellain ciascuna delle sue due stagioni complete con il City e venerdì mattina ha firmato un accordo per mantenerlo al club fino al 2034.compirà 34 anni quell’estate e si sentirà fiducioso di inseguire il record di 260 gol di Alan Shearer inse ce la farà.Guardiola ha detto: “Se continua con i numeri da quando è arrivato, allora sì that is possible. Dipenderà dalla squadra e da lui, ma è una notizia eccezionale per il club.“Ama il club e le persone che ha intorno. Ama lae vivere qui con la sua famiglia. Deve sentire che non c’è posto migliore in cui trovarsi nei prossimi 10 anni.