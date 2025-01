Quifinanza.it - Enoturismo in Italia, Gen Z traina la crescita: social e sostenibilità i nuovi trend

L’no si conferma uno dei settori più dinamici e strategici del comparto agroalimentare, capace di generare valore economico,e e culturale per i territori sempre più centrale per le regionine. Con una platea di circa 13,4 milioni di enoturistini che hanno partecipato ad almeno un’esperienza tematica negli ultimi tre anni, vale la pena analizzare oggi un fenomeno che si evolve,to dalle nuove generazioni e dai cambiamenti nelle preferenze di consumo.Si tratta di fatto di un comparto ine che non rappresenta solo un fenomeno di consumo, ma un vero e proprio motore di sviluppo per l’. Per capire però meglio come si sta evolvendo e quali sono le opportunità, ci viene in aiuto il Rapporto sull’inpubblicato da Ismea insieme all’Associazionena Turismo Enogastronomico, che parte dalla definizione di “enoturista” e va a delineare il mercato attuale, soffermandosi su tendenze e possibili evoluzioni per supportare gli attori pubblici e privati della filiera.