D’Aversa alla vigilia di Inter-Empoli | Siamo in emergenza! Vi spiego

Roberto, allenatore dell’, ha anticipatoi temi della partita contro l’. Il suo contributo. Come si prepara una partita come?Non posso incidere su quello che fanno i ragazzi fuori dal campo, miessa che siano presenti in quello che si fa durante gli allenamenti. Le prestazioni ci sono sempre state, capita un periodo in cui i risultati vengono meno. Dobbiamo ragionare su noi stessi, dobbiamo risolvere la problematica dando anche più del dovuto. Dobbiamo ricominciare a ragionare da squadra. I ragazzi hanno sempre fatto bene, bisogna capire perché ogni tanto usciamo dal campo recriminando per non aver dato tutto. Affrontiamo la squadra campione d’Italia, fortissimi, ma sono partite belle. Da quandobambini sogniamo queste partite, dobbiamo essere positivi.