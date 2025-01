Lanazione.it - Spezia strappa a Livorno la ’Ocean’. Di nuovo sulla rotta per l’East Coast

"Questo è il modo spezzino per virare di bordo". Così i vertici della Community portuale hanato la notizia del trasferimento daalladelle compagnie riconducibili alla Ocean Alliance e che svolgono regolare servizio container dal Mediterraneo alla costa orientale degli Stati Uniti. Un colpaccio, stando alle impressioni raccolte a mezza voce tra gli addetti ai lavori. La notizia è stata ufficializzata lo scorso 12 gennaio a Honk Kong da una nota della compagnia, un colosso del settore che raccoglie alcuni tra i grandi armatori di container di rilievo globale (tra questi Oocl, Cosco, Cma-Cgm ed Evergreen). La novità persta nei servizi di Oocl coperti al di fuori del perimetro dell’alleanza e si tratta di unaimportante, che muove da Algeciras, in Spagna, e che d’ora in poi toccherà, nell’ordine, le banchine di Salerno, La, Genova, Vado Ligure, Valencia, nuovamente Algeciras, e ancora New York, Norfolk, Savannah e Miami, con successivo rientro alla base.