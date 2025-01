Mistermovie.it - Mister Movie | Captain America: l’eredità di Steve Rogers nel Marvel Cinematic Universe

Leggi su Mistermovie.it

Nonostante il ritiro avvenuto in Avengers: Endgame,, meglio conosciuto come, continua a essere un’icona fondamentale del(MCU). A quasi sei anni dalla sua uscita di scena, il personaggio rimane centrale grazie a riferimenti costanti e omaggi disseminati nelle produzioni successive.L’influenza dinel MCU post-EndgameDopo l’addio al ruolo di Avenger, la presenza diè rimasta palpabile nel MCU. Film come Spider-Man: Far From Home e serie come The Falcon and the Winter Soldier hanno più volte evocato la figura del personaggio. Attraverso dialoghi, citazioni e rimandi visivi, il suo spirito e il simbolo che rappresenta continuano a ispirare gli altri protagonisti e il pubblico.: The Musical e l’omaggio in DaredevilUn esempio significativo di come la figura disia stata celebrata si trova in: The Musical.