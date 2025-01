Laspunta.it - Marino, Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso sulla mega lottizzazione da 50 ettari al Divino Amore

Il Parco dell’Appia Antica è salvo. Non si farà lada 50nell’area del. Ildi, sezione quarta, ha bocciato, in maniera definitiva, ilpresentato dalle società Futuro Immobil Italia srl e Arcadia 2007 srl, relativo al progetto Print Ecovillage.Il Comune di, quindi vince ile salva l’areaquale era prevista la salvaguardia come estensione del parco dell’Appia Antica.Niente cemento, quindi, su un’area definita di pregio agricolo e naturalistico nella quale il piano edificatorio avrebbe portato oltre 13 mila persone. SI chiude così una vicenda che ha visto impegnato su questo fronte tante associazioni ambientaliste che hanno contribuito a contrastare questoprogetto edilizio.Le motivazioni della sentenza del 26 settembre scorso sono state rese note il 14 gennaio ed hanno dato torto alle società costruttrici che avevano denunciato il Comune di, il Parco e la Regione Lazio per aver dapprima concesso le autorizzazioni e poi sospese e revocate dal Comune.