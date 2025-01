Ilfattoquotidiano.it - Jennifer Lopez: “Mi sono sentita rotta dentro, poi ho capito che siamo perfetti così come siamo. La perfezione non è quella che si vede sui social”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Mie una sfavorita“. A dirlo, senza peli sulla lingua, è, in occasione della presentazione del film Inarrestabile, disponibile su Prime Video, che racconta la vera storia del lottatore Anthony Robles, diventato un campione nonostante sia nato con una gamba sola.“Miuna sfavorita, ho lottato con questo. Con il passare del tempo e la maturità hoche è la vulnerabilità a renderti davvero forte – afferma la popstar all’Adnkronos -.mostrandoci, con le nostre fragilità. Lanon èche vediamo sui, certo mi piace apparire molto curata e dare il meglio di me. Ma questa non è la. Ora ho imparato ad accogliere tutto di me perché accettandomi ho la possibilità di fare un passo successivo per migliorarmi.